Lavrov ve Choe, Rusya-Kuzey Kore İlişkilerini Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir araya geldiği Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile ikili ilişkileri ele aldı.

Lavrov, Rusya'ya ziyaret düzenleyen Choe ile başkent Moskova'da görüştü.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirtti.

Kuzey Kore yönetimine Ukrayna krizi konusunda sergilediği tutumdan dolayı minnettar olduklarını dile getiren Lavrov, Kuzey Koreli askerlerin Rus toprağı Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecindeki desteğine değer verdiklerini söyledi.

Lavrov, Choe ile görüşmede ikili ilişkileri, Kore Yarımadası'nda ve genel olarak Avrasya bölgesindeki durumu ele alacaklarını vurguladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe de Rusya ile ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde tüm yönlerde geliştiğini ifade ederek, "Rus yönetiminin, ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası adaletin korunmasına yönelik siyasetini destekliyoruz." dedi.