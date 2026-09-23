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Lavrov ile Rubio, BM Genel Kurulu marjında Ukrayna krizini ele aldı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile New York'ta BM 81. Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler ele alındı; taraflar temasların sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri ele aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov ve Rubio'nun, New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Ukrayna krizinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, Lavrov'un, Kiev yönetimi ile Avrupa ülkelerinin, yakından koordinasyon halinde olduklarına dikkati çektiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kiev'in sivillere ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları ile dünya enerji piyasalarında istikrarsızlığa yol açan yıkıcı eylemleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Rus tarafı, (Ukrayna'da) yürütülen özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduğunu ve krizin, temel nedenlerinin ortadan kaldırılması temelinde siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne bağlı olduğunu teyit etti." ifadelerine yer verildi.

İkili ilişkilerin de istişare edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus tarafı, liderlerin vardığı anlaşmalar doğrultusunda ikili ilişkilerin mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi gerektiğini ve bunun ekonomik işbirliği, kültürel ve insani değişimler, karşılıklı seyahatlerin kolaylaştırılması ve halklar arasındaki temasların geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu, mevcut sorunların çözülmesine, ABD'de el konulan Rus mülklerinin iadesi dahil diplomatik misyon temsilciliklerinin normal çalışma düzenine sokulmasına yönelik diyaloğu gerektiriyor."

Açıklamada ayrıca iki bakanın, Orta Doğu, Güney Kafkasya, Latin Amerika ve Karayipler'deki durumu, uluslararası hukuk alanındaki gayrimeşru uygulamalarla mücadele konusunu ve G20 toplantısı için hazırlık sürecini istişare ettiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, Lavrov ile Rubio'nun, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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