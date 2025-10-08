Latife Oruç'un 'Sırlı Hamleler' Kitabı Tanıtıldı

Azerbaycanlı yazar Latife Oruç, yeni kitabı "Sırlı Hamleler" ile Türk Edebiyatı Vakfının Sultanahmet'teki merkezine konuk oldu.

Programın açılışında konuşan Vakıf Başkanı Serhat Kabaklı, Oruç'un yeni kitabına dair, "Özellikle Türk ve Müslüman ülkelerde erken evlilik gibi derin bir yara var. Latife Hanım'ın kitabı, bu soruna set çekmek adına yazılmış bir çalışmadır. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar, 55 yılı aşkın bir süredir Türk dünyasıyla yakın ilişkiler kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Vakıf olarak farklı dallarda çeviriler yayımladık. Bugün bu sayı 250'yi aşmış durumda. Biz, Türk halklarının birbirine yakınlaşması ve kaynaşmasına büyük önem veriyoruz. Özellikle edebiyat ve sanat alanında çalışmalar yayımlayarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz. Latife Hanım'ın bu çalışmasını da kardeş halkların bu zincirine bir katkı olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Latife Oruç'un "Sırlı Hamleler" hikayesinin gerçek ve sahici bir anlama sahip olduğu yorumunu yapan Avşar, şunları kaydetti:

"Bir eser gerçek olmayınca samimiyetten uzak olur. Kurgu eserler bu gerçeklikten uzaklaşma tehlikesi taşırlar. Latife Hanım'ın eseri hayatın içinde kalan, oradan beslenen bir eser olmasıyla takdiri hak ediyor. Eserin samimiyetinin temel kaynağı, gerçek bir ailenin üyelerinin mücadelesini bizlere sunmasındandır. Roman bize bu mücadeleyi bir yandan Sovyetler Birliği rejimine karşı bir yandan da modernizme karşı verilen çaba olarak anlatıyor. Geleneği korumaktan yoksullukla mücadeleye kadar önemli noktaları ele alan bu eser okunmayı hak ediyor."

"Tecrübe ve hayallere dair bir aktarımın olduğunu görüyoruz"

Türk Edebiyatı Dergisi Yazı İşleri Müdürü Enver Aykol, eserin otobiyografik bir anlama sahip olduğuna işaret ederek, "Benim için metinde satır aralarında olan noktalar çok önemli. Bunların en önemlisi de sıradan hayatların estetiği olarak değerlendirilebilecek olan noktadır. Burada hayatın içinde görmediğimiz, göz ardı ettiğimiz küçük ama önemli nüanslar var. Bunlar bizler için çok öğretici bir anlama sahip. Latife Hanım bu noktaları çok güzel bir şekilde ele alıyor ve okura ulaştırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Akyol, eserin modern hayata dair de önemli bir kaynak niteliği taşıdığını belirterek, "'Sırlı Hamleler', modern hayatın içinde göremediğimiz değerleri bizlere hatırlatıyor. Bunlardan en önemlisi de anne ve evlatlarla olan bağa dairdir. Burada anne ile evlatları arasında sadece şefkat değil, tecrübe ve hayallere dair bir aktarımın olduğunu görüyoruz. Nesiller arasındaki bağ, bu aktarımın sağlanmasıyla mümkün olur ve aile olmak biraz da bu demektir." görüşlerine yer verdi.

"Roman, bize azim ve stratejik hamlelerle hayatta kalmanın değerini bir kez daha hatırlatıyor"

Türk Edebiyatı Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Saadet Örmeci ise Latife Oruç'un romanının 7 kız kardeşin otobiyografik hikayesini okuyucuya aktardığını söyleyerek, "Roman, satrancı önemli bir metafor olarak kullanıyor. Yazar satranç üzerinde dönemin siyasal olaylarını, sistem ve liyakat eleştirisini okura ulaştırmaya çalışıyor. Bunu da çok değerli, başarılı bir kurgu ve anlatımla yapıyor. Roman bize azimle ve stratejik hamlelerle hayatta kalmanın değerini bir kez daha hatırlatıyor." dedi.

Yazar Latife Oruç ise böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı vakıf ekibine teşekkür ederek, "Türk Edebiyatı Vakfına büyük bir şükran borçluyum. Bana geçmişte bugünün olacağını söyleselerdi buna inanamazdım. İmdat Bey kitabımı tercüme etti, ona emekleri için ayrıca minnettarım. Kitabımın Türk okurların ve özellikle kızlarımızın hayatlarına tesir edeceğini düşünüyorum. Romanın en çok onlar tarafından okunmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.