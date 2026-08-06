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Orhangazi'de lastikçide yangın paniği

Orhangazi'de lastikçide yangın paniği
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir lastikçide çıkan yangın, hurda lastiklere sıçrayarak büyüdü. Gökyüzüne yükselen siyah duman ilçeden görüldü. Yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiye ekiplerince 40 dakikada söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde lastikçide çıkan yangın, yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Gökyüzüne yükselen siyah duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Orhangazi-Bursa kara yolu Gedelek Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan lastikçide, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede hurda lastiklere sıçrayarak büyürken, ihbarla bölgeye Orhangazi ve Gemlik İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Gökyüzüne yükselen siyah duman ilçenin birçok noktasından görüldü. Yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan 40 dakikada söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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