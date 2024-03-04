Lapseki Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası'nda kupa hedefliyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, "Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League Challenge 20. Sezon Türkiye Turnuvası'nda kupa hedefliyor.

Dünyada 100 den fazla ülkenin katıldığı, Türkiye'de de bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League Challenge 20. Sezon Türkiye Turnuvası'nda daha önce 9 kupa kazanan Lapseki Plevne Ortaokulu Robotik Takımı da yer alacak.

Lapseki Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, 9-10 Mart'ta İstanbul Piri Reis Üniversitesinde düzenlenecek turnuvaya "Second World" projesiyle katılacak.

Takımın koçluğunu yürüten Plevne Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Yaşar Bozdemir, takımın turnuva için bu yıl da çok çalıştığını ve yine başarıyı hedeflediklerini söyledi.