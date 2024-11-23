Üye Girişi
Haberler

Lapseki'de "Su Verimliliği Seferberliği" eğitim programı düzenlendi

Lapseki'de
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim programı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Şahinli köyünde çok sayıda kadın üreticinin katılımıyla gerçekleştirilen program yaptığı konuşmada, birçok noktada eğitim programları düzenlediklerini söyledi.

Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı eğitim programlarını sürdürdüklerini vurgulayan Türkarslan, "Biliyoruz ki üretimin en güzel noktasında kadınlar her aşamasında var. Gerek bahçede gerek tarlada gerekse hayvan ahırında... Üretime de bu kadar katkı sunan kadınlarımız ile bir arada olmak istedik. Eğitimlerin yararlı geçmesini ümit ediyorum." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise özellikle evlerde su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bunun için kadınlara büyük görevler düştüğünü belirten Kaçan, "Evde bulaşıktan çocuklarımıza el yıkamaya kadar sizlerin faktörü çok önemli. Gelecek nesillerimize su bırakıyoruz. Sudan daha iyi bir şey var mı? Su varsa hayat var onun için sizlere çok büyük emek ve görev düşüyor." diye konuştu.

Toplantıda, su tasarrufu ve suyun verimli kullanımı konularının yanı sıra "Yeni Üretim Destekleme Modeli", "Tarımsal Üretim Planlaması", "TARSİM" ve süt hijyeni konularında üreticiler bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.