Lapseki'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Dağıtımı Başladı
Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede ihtiyaç sahibi 500 aileye 375 ton kömür dağıtımına başladı. Her haneye 750 kilogram kömür verileceği bildirildi.

Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçe merkezi, belde ve köylerde ihtiyaç sahibi 500 aileye kömür dağıtımına başladı.

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen 300 aileye, her haneye 750'şer kilogram olmak üzere toplam 375 ton kömürün ücretsiz olarak teslim edileceği bildirildi.

Dağıtımın yaklaşık 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
