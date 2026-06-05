Çin ve Unıcef, Laoslu Çocukların Yetersiz Beslenme Sorunuyla Mücadele Ediyor

LUANG PRABANG, 5 Haziran (Xinhua) -- Laos'un Luang Prabang eyaletindeki sağlık merkezinde bir çocuğun ağırlığını ölçen personel, 7 Mayıs 2026.

Laos hükümeti ve UNICEF, Çin Ticaret Bakanlığı ile Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın finansal desteğiyle Ekim 2022 ile Aralık 2025 tarihleri arasında bir çocuk beslenme programı yürüttü.

Ülkede çocuklarda akut yetersiz beslenme oranlarının yüksek seyrettiği 10 eyaleti kapsayan program, kapasite geliştirme ve malzeme dağıtımı olmak üzere iki ana aşamada hayata geçirildi.

UNICEF Laos Beslenme Programı Sorumlusu Vilon Viphongxay, "Çin'in desteği sayesinde, halihazırda 1.900'den fazla ön saflarda çalışan personeli eğiterek, 38.000'den fazla çocuğu yetersiz beslenme taramasından geçirmiş durumdayız" dedi.

Projenin başlangıcından bu yana Laos genelindeki yaklaşık 400 sağlık tesisine 7.723 koli kullanıma hazır terapötik gıda, yüzlerce koli terapötik süt ile çok miktarda ilaç ve tarama ekipmanı ulaştırıldı. UNICEF verilerine göre şu ana kadar ciddi akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 4.000'den fazla çocuk tedavi edildi. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Kaynak: Xinhua