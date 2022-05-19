&quot;Lafarge fabrikası&quot;nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu - Haberler

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"Lafarge fabrikası"nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu

AA - Ammar Hasan - Güncel
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ABD yönetiminin Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirmesinin ardından, terörü örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği AA tarafından belgelenen Lafarge'ın bölgede bulunan tesisinde hareketlilik yaşandı.

ABD yönetiminin Suriye'de YPG/ Pkk terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirmesinin ardından, terörü örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği AA tarafından belgelenen Lafarge'ın bölgede bulunan tesisinde hareketlilik yaşandı. YPG/PKK işgalindeki Çelebiye kasabasında bulunan fabrikanın etrafında toprak setleri ile yükseltme çalışması yapılıyor.

AA / Ammar Hasan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Lafarge, PKK, YPG, Güncel, Haberler

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