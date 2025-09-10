Ladik'te Yeni Eğitim Yılı 'İlk Dersimiz Yeşil Vatan' Etkinlikleriyle Başladı

Samsun'un Ladik ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı "İlk Dersimiz Yeşil Vatan" konulu etkinliklerle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tema gereği Ladik ilçesindeki tüm okullarda ilk ders ormanların önemi ve orman yangınlarıyla mücadele konusuna ayrıldı.

Her okulda konuyla ilgili farklı etkinlikler yapılırken, Akpınar Fen Lisesinde de Orman İşletme Şefliği tarafından orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Ladik Orman İşletme Şefi Merve Çalık, "Ormanlarımızı, canımızı, yeşil vatanımızı göz göre göre kaybederken ne yazık ki en büyük etken insan. Onun için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Ormanı korumak vatanı korumaktır." ifadelerini kullandı.

Çalık, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan arazöz ve ekipmanları öğrencilere tanıttı.

Eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ile Şube Müdürü Hasan Tuzcu da katıldı.