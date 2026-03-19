Ladik'te bayramlaşma programı düzenlendi

Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen Ramazan Bayramı bayramlaşma programına katılan Kaymakam Tuğçe Orhan, vatandaşların huzur içinde bayram geçirmeleri için güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Samsun'un Ladik ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ladik Kaymakamlığınca gerçekleştirilen programa Kaymakam Tuğçe Orhan, Belediye Başkanı Adnan Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Uğur Özdemir, Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu ile daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Orhan, bayram dolayısıyla trafikte yaşanacak yoğunluk ile güvenlik önlemlerini en üst seviyede aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur içinde bayram yaşamalarını temenni ediyor, Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Buzlar eridi! Bahçeli'den Davutoğlu'na telefon

Buzlar eridi! Bahçeli ile Davutoğlu arasında kritik temas
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım