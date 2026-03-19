Ladik'te bayramlaşma programı düzenlendi

Samsun'un Ladik ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ladik Kaymakamlığınca gerçekleştirilen programa Kaymakam Tuğçe Orhan, Belediye Başkanı Adnan Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Uğur Özdemir, Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu ile daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Orhan, bayram dolayısıyla trafikte yaşanacak yoğunluk ile güvenlik önlemlerini en üst seviyede aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur içinde bayram yaşamalarını temenni ediyor, Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.