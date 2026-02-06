Haberler

Ladik'te öğrenciler ellerinde bayraklarla kayak yaptı

Samsun Ladik ilçesinde Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Akdağ Kayak Merkezinde ellerinde bayraklarla kayak yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akdağ Kayak Merkezinde düzenlenen etkinliğin, "İstiklal bayrakla, istikbal maarifle" anlayışı doğrultusunda bağımsızlığı bayrağından, geleceği eğitimden alan Türk milletinin ortak iradesini yansıttığı belirtildi.

Etkinlikle, "Yüreğimiz bayrak, geleceğimiz vatan" yaklaşımıyla milli birlik ve vatan bilincinin pekiştirildiği aktarılan açıklamada, "Ay yıldız göklerde, birlik kalplerde' mesajıyla bayrağın birleştirici ve kucaklayıcı anlamını eğitim ortamlarında görünür kılması ve 'Bayrakla başlayan okul, birlikle büyüyen gelecek' vurgusuyla Türkiye Yüzyılı vizyonu ekseninde güçlü millet ve istikbal idealini besleyen bir eğitim iklimine katkı sunması amaçlandı." açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
