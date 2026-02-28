Haberler

Ladik'te huzurevinde iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Samsun'un Ladik ilçesinde Kemal Kaplan Huzurevi'nde iftar programı düzenlendi.

Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan ve yetkililer, huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İftar programına Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, Ladik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kırtan, İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu ve Huzurevi Müdürü Mehmet Öksüz katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül
