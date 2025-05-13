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Ladik'te 112 Acil Çağrı Merkezi Temeli Atıldı

Ladik'te 112 Acil Çağrı Merkezi Temeli Atıldı
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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve LAYSİAD tarafından yapılan protokol ile Ladik ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin temeli atıldı. Törene Kaymakam, Belediye Başkanı, İl Sağlık Müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

Ladik ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi temeli atıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Ladikli Yönetici ve Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) tarafından imzalanan protokol kapsamında yapımına karar verilen 112 Acil Çağrı Merkezi temeli törenle gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların ve duaların ardından merkezin temeli atıldı.

Törene, Kaymakam Muhammet Özbalta, Belediye Başkanı Adnan Topal, Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi İdris Çakırnazif ile LAYSİAD Başkanı Ali Sukas ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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