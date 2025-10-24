Ladik Kaymakam Vekili Özbalta için Veda Yemeği Düzenlendi

Adıyaman Vali Yardımcılığında staj yapacak olan Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta için veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen programa kaymakamlık çalışanları ile kurum müdürleri katıldı.

Özbalta, programa katılanlardan haklarını helal etmelerini istedi.