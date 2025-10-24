Ladik Kaymakam Vekili Özbalta için Veda Yemeği Düzenlendi
Adıyaman Vali Yardımcılığına staj yapacak olan Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta için ilçede veda yemeği gerçekleştirildi. Programa kaymakamlık çalışanları ve kurum müdürleri katıldı.
İlçedeki bir otelde düzenlenen programa kaymakamlık çalışanları ile kurum müdürleri katıldı.
Özbalta, programa katılanlardan haklarını helal etmelerini istedi.
