Ladik İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına Yeni Atama

Ladik İlçe Jandarma Bölük komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Şuayip Demir, görevine başladı.

Jandarma Üsteğmen Cengiz Çalık'ın Asarcık ilçesine atanmasının ardından bölük komutanlığı görevine Şuayip Demir atandı.

Demir, yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi bundan sonra da kanunların verdiği yetkiler dahilinde vatanına, milletine en güzel şekilde hizmet edeceğini belirterek, "Ladikli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağım." dedi.

Şuayip Demir, daha önce ilçede trafik tim komutanı, merkez karakol komutanı ve ilçe bölük komutan vekilliği görevlerinde bulunmuştu.