Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Samsun'un Ladik İlçe Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İki yıldır kanser ile mücadele eden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ak Parti'nin Cumhur İttifakı'ndan Ladik Belediye Başkanı seçilen, evli ve iki çocuk annesi Özel'in cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra, Ladik Belediye Başkanlığı önüne getirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Buradaki törene, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden Özel'in eşi Dr. Gürkan Özel ve kızları Dilruba İlayda ve Dilsude İlayhan gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz aracılığı ile Nurhan Yapıcı Özel'in eşi Dr. Gürkan Özel'i aradı ve taziyelerini iletti.

Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Nurhan Yapıcı Özel, aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)