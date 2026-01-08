Laçin Gençlik Merkezi'nden Doğu Türkistanlı yetim çocuklara kışlık yardımı

Çorum'un Laçin ilçesindeki Gençlik Merkezi, Doğu Türkistanlı yetim çocuklar için içinde atkı ve bere takımı bulunan 200 hediye paketi hazırladığı bildirildi.

Laçin Gençlik Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci ve veliler tarafından, ilçe halkının ekonomik katkılarıyla hazırlanan hediye paketlerine çocuklar için çeşitli hediyelik eşyalar da konulduğu aktarıldı.

Gençlik Merkezi'nde veliler tarafından örülen atkı ve berelerin, 24 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek bir etkinlikte, Doğu Türkistanlı yetim çocuklara hediye edileceği belirtildi.