La Boheme Operası İstanbul'da Prömiyerini Yaptı

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahnelediği, Giacomo Puccini'nin ölümsüz eserlerinden "La Boheme" operasının prömiyeri Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşti.

Puccini'nin etkileyici müzikleri ve Luigi Illica ile Giuseppe Giacosa'nın güçlü librettosunu sahneye taşıyan eser, 19. yüzyıl Paris'inin bohem dünyasında geçen dokunaklı bir aşkın ve dostluğun hikayesini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bestelenmesinin üzerinden 129 yıl geçen eserin rejisörlüğünü Yiğit Günsoy yaptı. İDOB orkestrasını İbrahim Yazıcı, koroyu Paolo Villa, çocuk korosunu ise Emre Gülnar yönetti.

La Boheme romanının yazarı Henry Murger, karakterlerin hepsini gerçek hayatta var olan kişilerden ilhamla oluşturduğu eserini, "Bohem hayattan sahneler" olarak isimlendiriyor.

Eserde Dilruba Bilgi "Mimi", Ufuk Toker "Rodolfo", Burak Kul "Marcello", Ceren Aydın "Musetta", Göktuğ Alpaşar "Colline", Işık Belen "Schaunard", Tükel Acar "Benoit", Erdem Sakarya "Alcindoro", Efe Doğrukul "Parpignol", Alp Türkoğlu "Çavuş", Çağdaş Bektaş da "Gümrük Memuru" rolünü üstlendi.

Dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Gülden Sayıl, ışık tasarımını Mustafa Eski'nin üstlendiği eser, 26 ve 27 Kasım ile 13,17 ve 20 Aralık'ta AKM'de yeniden izleyiciyle buluşacak.