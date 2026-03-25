Japonya'nın Kyougen sahne geleneğini sürdüren ailenin 'değişmeyen' ilk yurt dışı temsil durağı Türkiye

Japonya'nın köklü Kyougen sahne sanatını kuşaklar boyunca yaşatan Ohkura ailesi, ilk yurt dışı sahne deneyimlerini Türkiye'de gerçekleştirmelerinin kendileri için özel anlam taşıdığını belirtti.

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde Kyougen gösterisi sergilemek üzere Türkiye'yi ziyaret eden Kyougen sanatçısı Ohkura Motonari ve oğlu Ohkura Yasunari, Türkiye ile kurdukları özel bağı ve kuşaklar boyu devam eden sanat yolculuklarını AA muhabirine anlattı.

İlk kez dört yaşında sahneye çıkan ve yıllar içerisinde çok sayıda oyunda rol alan, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Ohkura Motonari, yıllar önce ilk yurt dışı temsilini Türkiye'de yaptığını söyledi.

Ohkura, "İlk defa 15 yaşımda yurt dışında temsil için Türkiye'ye geldim. Oğlum, şimdi 18 yaşında, o da ilk yurt dışı temsilini 15 yaşında Türkiye'de gerçekleştirdi." diye konuştu.

Ailesinin 700 yıldır Kyougen'i temsil ettiğini belirten Ohkura, "Umuyorum, torunum da gelecekte, 15 yaşına geldiğinde ilk temsilini Türkiye'de yapar. İlk temsil yerini seçmem benim için tesadüftü ama oğlumun 15 yaşında buraya gelmesi kaderdi." dedi.

Üçüncü kez Türkiye'de bulunan Ohkura, "Türkiye'yi her ziyaretimde daha sağlıklı hale geliyorum, sağlığım yerine geliyor. Sanki aileme dönmüş gibi, 'Ben geldim' der gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kyougen, samuraylar tarafından destekleniyordu ve geliştiriliyordu

Ohkura Motonari, İsveç, Rusya, Macaristan, Almanya gibi birçok ülkede performans sergilediğini belirterek, "İnsanın doğasını, zayıflıklarını, gülünç duruma düşmesini ya da insani hisleri yansıttığımız için hangi ülkeye gidersek gidelim oynadığımız oyunlar benzer tepkiler alıyor ve sadece insan olmaktan dolayı güldürüyor, hoşlarına gidiyor." diye konuştu.

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer aldığını ve yaklaşık 120 Kyougen oyunu bulunduğunu söyleyen Ohkura, geçmişten bu yana sürdürülebilen, sahne performansı olarak dünyada bir numaralı oyun olduğunu dile getirdi.

Kyougen'in sergilendiği sahnenin, ülkesi için kutsal olduğunun altını çizerek, bu sanatın geçmişte samuraylar tarafından desteklendiğini ve geliştirildiğini ifade etti.

Ohkura, tüm sahne sanatlarının kendi başına birer değer olduğunu ve birbiriyle kıyaslayarak değil, her birinin kıymetli değer olarak ileri taşınması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye'deki "meddah" oyunu gibi benzer sahne sanatlarıyla işbirliği yapılabileceğine işaret eden Ohkura, dünya genelinde düzenlediği çok sayıda gösteride izleyicilerin tepkilerinin birbirinden farklı olmadığını belirtti.

Ohkura Motonari, ülkesinde, geleneksel sahne sanatlarını genç nesillere aktarmak için okulları ziyaret ederek "Okul Kyougen gösterileri" düzenliyor.

Türk yemekleri ve manzaraları

Türkiye'ye dair ilk izlenimlerini anlatan oğlu Ohkura Yasunari de "Türk yemekleri çok lezzetli. Japonya'da olmayan tatlar olduğunu düşünüyorum. Japonya'da göremeyeceğim manzaraları burada görüyorum." dedi.

Ohkura Yasunari, Türkiye'nin kendisine daha önce görmediği manzaraları görme fırsatı verdiğini söyledi.

Dünyanın en eski komedi tiyatrosu "Kyougen"

Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Kyougen sanatı Japonya'nın en eski komedi biçimi olarak biliniyor.

Kyougen sanatında, insanların zaafları, yanlış anlaşılmalar, zekice kurnazlıklar ve uzlaşmalara odaklanarak günlük hayat mizahi şekilde tasvir ediliyor.

Yüzyıllar boyunca sözlü şekilde nesillere aktarılan Kyougen, 10 ila 20 dakika süren oyunlardan oluşuyor.

Duyguları derinlemesine yansıtan sanat türü, 2008'de UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne dahil edildi.