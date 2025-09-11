Haberler

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrencilerin 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

YKS başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt sonuçları açıklandı. Başka şehirde üniversite hayatına başlayacak olan öğrenciler yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştikleri yurt bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Asil yerleştirmelerin ardından yedek yerleştirme işlemleriyle barınma hakkı kazanamayan öğrenciler için ek fırsatlar sunulacak.

Öğrencilerin 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları büyük önem taşıyor.

BAKAN BAK: YURDUNUZA YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

