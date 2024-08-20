KYK Yurt Başvuruları Başladı

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını duyurdu. Üniversite öğrencileri, yurt başvurularını 24 Ağustos tarihine kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuruları da başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yurt başvurularının 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar yapılabileceğini açıkladı.

Bakan Bak, "Sevgili gençler; GSB yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı. Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.