KYB lideri Talabani, Süleymaniye'de Türkiye Vize Merkezi açılışından memnuniyet duydu

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani ile bir araya geldi.

KYB'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'nin de hazır bulunduğu görüşmede siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Talabani, Süleymaniye'de Türkiye Vize Merkezi'nin açılışı dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Açıklamada, Talabani'nin Terörsüz Türkiye projesine destek verdiği ve "KYB'nin, sorunların barışçıl yollarla köklü bir şekilde çözülmesi ve istikrarın sağlanması için tüm imkanlarını seferber ettiğini" ifade ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA