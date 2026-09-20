Haberler

KYB lideri Talabani, Süleymaniye'de Türkiye Vize Merkezi açılışından memnuniyet duydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, KYB lideri Bafel Talabani ile Süleymaniye'de görüştü. Görüşmede Talabani, Türkiye Vize Merkezi'nin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi; Terörsüz Türkiye projesine destek verdiği aktarıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani ile bir araya geldi.

KYB'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'nin de hazır bulunduğu görüşmede siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Talabani, Süleymaniye'de Türkiye Vize Merkezi'nin açılışı dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Açıklamada, Talabani'nin Terörsüz Türkiye projesine destek verdiği ve "KYB'nin, sorunların barışçıl yollarla köklü bir şekilde çözülmesi ve istikrarın sağlanması için tüm imkanlarını seferber ettiğini" ifade ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Süper Lig'de 8 gollü maç sonrası istifa

8 gollü maç sonrası istifa
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurumspor'un kendi sahasında şakası yok

Erzurumspor'un kendi sahasında şakası yok!
İstanbul’da gizemli kayıp: 49 yaşındaki adam için arama çalışmaları sürüyor

3 çocuk babası Mustafa’dan 7 gündür haber yok: Ekipler ormanda arıyor
Küçükçekmece'de derede bulunan cesedin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu açıklandı

Derede cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni otopside ortaya çıktı
Vedat Muriqi'den Eyüpspor'a karşı tarihi performans

Muhammed Salah'a nazire yaptı
Mardin'de kayıp çocuğun ölümünde sır perdesi aralandı: 16 yaşındaki kuzen gözaltında

13 yaşındaki Selahattin'den acı haber: Evden çıktı bir daha dönemedi!
UYAP kullananlar dikkat! Yeni özellikler devreye alındı

UYAP kullananlar dikkat! Yeni özellikler devrede
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Süper Lig'de tarihe geçtiler