KVKK üyeliklerine TBMM'de yapılan seçimde Keskin 200, Şekerbay 199 oyla seçildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen iki üyelik için yapılan seçimde Recep Keskin 200, Cennet Alas Şekerbay ise 199 oy aldı. Genel Kurul'da ayrıca çeşitli komisyonlarda boş bulunan üyeliklere de seçim yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Gündemin "Seçim" bölümünde, çeşitli komisyonlarda boş bulunan üyelikler için yapılan seçimlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) iki üyeliği için de seçim düzenlendi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda AK Parti Grubu'na düşen boş üyelik için aday gösterilen Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı seçildi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda CHP Grubu'na düşen boş üyelik için Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Dilekçe Komisyonu'nda MHP Grubu'na düşen boş üyelik için ise Niğde Milletvekili Cumali İnce aday gösterildi. Her iki isim de yapılan oylamaların ardından kabul edildi.

KVKK'NIN İKİ ÜYELİĞİ İÇİN SEÇİM YAPILDI

Genel Kurul'da, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen iki üyelik için de seçim yapıldı.

Başkanvekili Beyazıt, seçim öncesinde yaptığı açıklamada, AK Parti Grubu'na düşen iki üyelik için grubun iki katı kadar aday gösterdiğini belirterek "Adayların soyadlarının alfabetik sırasına göre oy pusulası bastırılmıştır. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmak şartıyla seçimde en çok oy alan iki aday seçilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Seçimde adaylar Sefer Aktaş, Recep Keskin, Cennet Alas Şekerbay ve Mert Varol oldu.

RECEP KESKİN 200, CENNET ALAS ŞEKERBAY 199 OY ALDI

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oylar tasnif edildi. Tasnif Komisyonu tutanağını okuyan Başkanvekili Beyazıt, seçime 213 milletvekilinin katıldığını bildirdi.

Tutanaktaki sonuçlara göre Recep Keskin 200, Cennet Alas Şekerbay 199, Sefer Aktaş altı, Mert Varol ise bir oy aldı. Dört oy geçersiz sayıldı.

Sonuçları açıklayan Beyazıt, "Buna göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan iki üyeliğe Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay seçilmiştir" dedi.