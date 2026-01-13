Haberler

Karla kaplı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kızılgeyik kamerada

Karla kaplı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kızılgeyik kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, karla kaplandı ve parkta bir kızılgeyik cep telefonuyla görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı görüntüleri 'Karlar içinde salınan bir güzellik' notuyla paylaştı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde karla kaplanan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda bir kızılgeyik cep telefonuyla görüntülendi.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'nin eteklerindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, etkili olan yağış ile birlikte karla kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, bir kızılgeyiğin karla kaplı alanda yürüdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sanal medya hesabından o anları, 'Karlar içinde salınan bir güzellik' notuyla paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bölgedeki doğal yaşamı canlandırmak için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 15 kızılgeyik, geçen yıl aralıklarla Kuzuyayla Milli Parkı'nda doğaya salınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama