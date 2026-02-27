Haberler

Annesi ölen 20 günlük kuzuyu evinde biberonla besliyor

Annesi ölen 20 günlük kuzuyu evinde biberonla besliyor
Güncelleme:
VAN'ın Erciş ilçesinde Feyat Polat, annesi öldükten sonra yalnız kalan ve ayağı kırık kuzuya evinde bebek gibi bakıyor. 'Karbeyaz' adını verdiği kuzuyu biberonla besleyen Polat, ona özel bir yer yaparak kışın üşümemesini sağlıyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 8 çocuk babası Feyat Polat (50), 20 gün önce dünyaya gelen ve annesi doğum sonrası ölen kuzuya evinde bebek gibi bakıyor. Kış mevsimi nedeniyle 'Karbeyaz' adını verdiği kuzuyu üşümemesi için sobanın yanında yatıran Polat, kuzuyu biberonla beslediğini söyledi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Köycük Mahallesi'nde yaşayan Feyat Polat'ın beslediği koyunlardan biri, 20 gün önce doğum yaptı. Ancak doğumdan kısa süre sonra anne koyun öldü. Doğum esnasında ayağı da kırılan kuzu hem annesiz hem yaralı kaldı. Kuzunun yaşaması için seferber olan Polat, ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Kırık ayağını sararak hayvanın bakımını yapan Polat, kuzuyu ağıl yerine evine götürdü.

'SOBANIN ARKASINDA ÖZEL YER YAPTIM'

Kış mevsimi nedeniyle 'Karbeyaz' adını verdiği kuzuyu evde biberonla beslediğini söyleyen Polat, "Kuzumuz 20 günlük. Annesi ölünce yalnız kaldı. Doğum sırasında da ayağı kırıldı. Tedavisini kendim yapıyorum, çok şükür her geçen gün daha iyiye gidiyor. Üşüyüp hastalanmaması için sobanın arkasında ona özel bir yer yaptım. Orada yatırıyorum. Biberonla süt vererek kendi çocuklarımız gibi büyütüyoruz" dedi.

AYAĞI İYİLEŞİNCE SÜRÜYE KATILACAK

Kuzuyla adeta bir bebek gibi ilgilendiklerini belirten Polat, "Sıcak ortamda beraber yaşıyoruz, beraber gidip geliyoruz. İnşallah ayağı tamamen iyileştiğinde yeniden koyunların içine salacağız" diye konuştu. Evde büyütülen 'Karbeyaz', Polat ailesinin ilgi odağı da oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
