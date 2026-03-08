Haberler

Samsun'da kadınlar 8 Mart'ı Karadeniz'de kürek çekerek kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği'ne bağlı Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karadeniz'de antrenman yaparak kadınların gücüne dikkat çekti. Takım kaptanı Hasret Subaşı, etkinliğin amacının kadınların dayanışmasını ve cesaretini sergilemek olduğunu vurguladı.

Samsun'da faaliyet gösteren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği bünyesinde kurulan Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karadeniz'in soğuk sularında antrenman yaparak kadınların gücüne ve dayanışmasına dikkati çekti.

Batıpark Su Sporları Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte kadın sporcular, soğuk havaya rağmen Karadeniz'e açılarak kürek çekti.

Takım kaptanı Hasret Subaşı, burada yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyledi.

Kadınların dayanışma ve kararlılığını göstermek amacıyla antrenman yaptıklarını belirten Subaşı, "Bugün burada sadece antrenman yapmıyoruz. Kadınların gücünü, dayanışmasını ve cesaretini göstermek için Karadeniz'in soğuk sularına kürek çekiyoruz. Kuzeyin Kraliçeleri olarak inanıyoruz ki kadın isterse her zorluğun üstesinden gelir." dedi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği yetkilileri ise kadınların sporda daha görünür olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı'nın spor faaliyetlerinin yanı sıra sosyal farkındalık çalışmalarına da devam edeceğini anlattı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet

Yine kazandı! 3 maçtır gol de yemiyor, puan da kaybetmiyorlar