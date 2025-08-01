Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında annesini kaybeden 7 yaşındaki Emirhan A., hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Mikail A. ile 2 çocuğunun tedavisi sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde annesinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında dün babasının kullandığı yabancı plakalı otomobilin devrilmesiyle yaralanan Emirhan A. (7), tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden anne Y.A. (34) ile Emirhan A'nın cenazeleri, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü Mikail A. ile otomobildeki 2 çocuğunun ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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