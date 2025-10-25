Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın Zikzakla İlerleyişi Tehlike Yarattı

KUZEY Marmara Otoyolu'nda zikzak çizerek ilerleyen yabancı plakalı TIR'ın taşıdığı yükler yola savruldu. Trafikteki diğer sürücüler ise şoföre tepki gösterdi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Yabancı plakalı TIR'ın şoförü, gişelerden çıktıktan sonra yolda zikzak çizmeye başladı. Bu sırada TIR'ın dorsesinde bulunan yükler de yola saçıldı. O anlarda aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler, hızla seyreden TIR'ın önünü keserek durmasını sağlarken, trafiği tehlikeye düşüren TIR şoförüne ise tepki gösterdi.

TIR'ın tehlikeli şekilde ilerlemesi ve yüklerin yola saçıldığı anlar, bir sürücünün cep telefonu ile kaydedildi.