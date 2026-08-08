Saman Yüklü TIR'da Yangın: Dorse Kullanılamaz Hale Geldi

ARNAVUTKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda saman yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki saman yüklü TIR'ın dorsesinde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm dorseyi sararken, durumu fark eden şoför, TIR'ı dorseden ayırdı. Dorsenin çevresine saçılan samanlar da alev alırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, otoyolda güvenlik önlemi alarak 2 şeridi trafiğe kapatırken, itfaiye ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen dorsesinin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Yangının çıkış nedeninine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı