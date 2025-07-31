Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: Bir Ölü, Üç Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, bariyer ve yönlendirme levhası direğine çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün eşi olduğu öğrenilen Y.A. hayatını kaybetti. Sürücü ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü Mehmet Eleftoz, kazayı şu şekilde anlattı:

"Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi işte direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. 3 kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk."

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.