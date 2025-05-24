Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 5 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 5 Yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönüne ulaşım tek şeritten sağlandı.

KUZEY Marmara Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönüne ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Derince ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen ve aynı istikamete seyir halinde olan 34 RB 4040, 34 RC 135 ve 34 MK 9038 plakalı otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1'i ağır 5 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle 4 şeritli Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/DERİNCE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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