Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir otomobil yön tabelasına çarparak takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, yön tabelasına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sevindikli'deki yol ayrımında meydana geldi. M.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, yol ayrımındaki yön tabelasına çarpıp takla attı. Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan Yeter Atak ile çocuklar M.A., M.A. ve E.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yeter Atak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü M.A. ile birlikte 3 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jandarmanın yeni paşası! Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Jandarmanın yeni paşası! Tuğgeneralliğe terfi etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza

Havai fişek atarak ormanları yakanlara ders gibi ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.