Kuzey Makedonya ve Norveç askeri kıta ve bandoları, Üsküp'te gösteri düzenledi - Haberler

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Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetleri askeri kıta ve askeri bandosunun gösterileri

Norveç Kraliyet askeri kıta ve askeri bandosunun gösterileri

İki ülke askeri kıta ve askeri bandolarından ortak gösteri Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetleri ve Norveç Kraliyet askeri kıtaları ve askeri bandoları, başkent Üsküp'te gösteri düzenledi. "Makedonya Meydanında" düzenlenen gösteri, Kuzey Makedonya Ordusu'nun 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla ordular arası etkinlikler kapsamında gerçekleştirildi. Gösteriye, ?Norveç Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eirik Kristoffersen ve ?Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Vasko Gyurçinovski'nın yanı sıra yetkililer katıldı. Kuzey Makedonya ve Norveç askeri bandoları gösterinin sonunda NATO marşını ortak bir şekilde icra etti.