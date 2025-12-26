Haberler

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin ülkesinin önemli ticaret ortağı olduğunu belirtti

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Aleksandar Nikoloski, Türkiye'nin ülkesinin önemli ticaret ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikoloski, Türkiye'nin ülkesi için önemli ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Nikoloski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile bir araya geldi.

Görüşmede Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında iki halk için de önem arz eden geleneksel dostane ilişkilerin sürdüğü vurgulandı.

Hükümetin yatırım politikası çerçevesinde planlanan altyapı projelerinin değerlendirildiği görüşmede ulaştırma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusu da ele alındı.

Nikoloski'den Türkiye'ye sağladığı destek için teşekkür

Türkiye'nin ülkesi için önemli ticaret ortağı olduğunu belirten Nikoloski, dış ticaret hacminin artırılması konusunda potansiyelin bulunduğunu ifade etti.

Nikoloski, ülkesindeki Türk yatırımlarının önemine dikkati çekerek, hükümetin yatırım ortamını iyileştirme yönündeki çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki güncel gelişmelerin yanı sıra devletler arasındaki güçlü bağlar ve iyi düzeydeki işbirliği ele alındı.

Aleksandar Nikoloski, Türkiye'nin bugüne kadar sağladığı destekten dolayı teşekkür ederek, iki ülkenin ortak çıkarına olan alanlarda karşılıklı işbirliğinin daha da yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

