Kuzey Makedonya'da Türkçe öğretmenleri ana dili nesilden nesle aktarıyor

Kuzey Makedonyalı Türkler, ana dillerini öğretmenlerin desteğiyle nesilden nesle aktarıyor.

Kuzey Makedonya Anayasası'nda yer alan topluluklardan Türkler, bu topraklardaki varlıklarını yüzyıllardır sürdürüyor. Ana dil Türkçe, emektar öğretmenler sayesinde unutulmadan varlığını koruyor.

Ülkedeki Türkçe eğitimin en köklü kurumlarından, Üsküp'te 1884'te kurulan Tefeyyüz İlkokulu, çalışmalarını 141 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Ülkede Türkçe ana dilde eğitim görme hakkı, resmen 21 Aralık 1944'te başladı.

Kuzey Makedonya'da 15 Şubat 2007'deki yasal düzenlemeyle 21 Aralık, "Türkçe Eğitim Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

Tefeyyüz İlkokulunda 35 yıl hizmet veren emekli öğretmen Muazzez Omeragic, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü ve Türkçenin muhafaza edilmesi hususundaki düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Omeragic, 8 yıl Tefeyyüz'de okuduktan sonra, Nikola Karev Öğretmen Okulunu tamamlayarak mesleğe başladığını söyledi.

Öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu vurgulayan Omeragic, "Daha küçük yaştan öğretmenliği çok sevdiğim ve hayal ettiğim için seçtim. Bu mesleği becermek çok kolay değildir. Öğrencilerin hayatını, onların özelliklerini önceden öğrenmek ve analiz etmek gerekir. Bu şekilde başarılı olabilirsiniz." dedi.

"Tefeyyüz'de sayısız öğrenciye ders verdim"

Omeragic, Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Günü'nün çok önemli olduğunu ifade ederek, Türklerin 1944'ten itibaren ana dilde eğitim alabildiğini ve bu sayede gençlere gelenek ve göreneklerini de yaşatma fırsatının sunulduğunu söyledi.

Tefeyyüz İlkokulunda 1965 ile 2000 arasında hizmet verdiğini dile getiren Omeragic, "Tefeyyüz İlkokulunda sayısız öğrenciye ders verdim. Onların geleceği için hazırlıklar yapıldı. Çocukların eğitimi için de çok çeşitli etkinlikler yapıldı." diye konuştu.

Omeragic, öğrencilerinin arasında çok sayıda doktor, avukat ve mühendisin yetiştiğine dikkati çekerek, maddi durumu iyi olmayan bir öğrencisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bahçesinden koparıp getirdiği gülü hala anımsadığını söyledi.

Kuzey Makedonya'da Türklerin ana dillerinin muhafazası için büyük yük taşıdıklarına işaret eden Omeragic, "Biz, omuzlarımızda bütün yükü taşıyabildik. Özgürlüğümüz o kadar yoktu. Türkiye'den gelen kitapları da kolay kullanamıyorduk. Şimdi her alanda özgürüz. 21 Aralık, Türkçemizi koruyabilmemiz, ilerletebilmemiz için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Bilgisayar sınıfımız yoktu, bugün Türkiye'nin yardımları ve TİKA'nın destekleriyle bütün bunları kazandık"

Omeragic, Kuzey Makedonya'da Türkçenin gelecekte giderek yaygınlaşacağını düşündüğünü, korunması ve gelişmesi için çok emek verdiklerini söyledi.

Emekli öğretmen Omeragic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ana vatanımız Türkiye'den gelen yardımlarla, aynı zamanda Türk dizileri sayesinde insanlar, Türkçe öğrendi. Türkçenin önemi o kadar gelişti ki daha fazla ilgi de görmeye başladı. İnanıyorum ki ileride daha geniş bir alanı kapsayacaktır. Bizim bilgisayar sınıfımız yoktu, bugün Türkiye'nin yardımları ve TİKA'nın destekleriyle bütün bunları kazandık. Şimdi öğrenciler çok ilerledi. Etkinlikler çok kolaylaştı."

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü

Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu, eski Yugoslavya döneminde 21 Aralık 1944'te kendi dillerinde eğitim hakkını kazandı. Kuzey Makedonya, bağımsızlığını kazandıktan sonra, 15 Şubat 2007'de yapılan yasal düzenlemeyle 21 Aralık, Kuzey Makedonya Türklerinin "Türkçe Eğitim Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

Ülkedeki Türk nüfusu, 2021 sayımına göre yaklaşık 70 bin olarak belirtiliyor, eğitimden sanata, medyadan sivil topluma Türkler, birçok alanda temsil ediliyor.

Kuzey Makedonya'daki Türkler ve Türkiye'nin desteğiyle her yıl 21 Aralık'taki Türkçe Eğitim Günü kapsamında farklı etkinlikler düzenleniyor.

Türkçe, ayrıca ülkede birçok beldede resmi dil olarak tanınıyor.