Üsküp'te 300 çocuk için sünnet şöleni

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni yapıldı.

Kuzey Makedonya merkezli El Hilal Yardım Kuruluşu organizasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Üsküp'ün Çayır Belediyesi işbirliğinde Üsküp Kalesi önünde yaklaşık 300 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çayır Belediyesinden temsilciler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, burada yaptığı konuşmada, Konya ile Üsküp arasındaki mesafenin kilometrelerle ölçülebildiğini dile getirerek, "Ancak gönüllerimiz arasındaki yakınlığın, aramızdaki muhabbet ikliminin bir ölçüsü yoktur." dedi.

Geçen yıl da sünnet programına destek verdiklerini anımsatan Koru, "Bugün de bu güzel geleneği sürdürmenin ve çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi de bu yıl sünnet şöleninin 22'ncisini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını aktararak, "Bu sünnet merasimini tertip ederken hepimiz çok büyük bir mutluluk ve büyük bir haz hissediyoruz, çünkü bu sevinç sözlerle ifade edilemez." diye konuştu.

Şehabi, sünnet organizasyonu kapsamında ülke genelindeki birçok şehirde yaklaşık 300 ihtiyaç sahibi çocuğu sünnet ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından destek verenlere plaket takdim edildi.

Tören kapsamında dua okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kaynak: AA