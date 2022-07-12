Kuzey Makedonya'da Srebrenitsa soykırımı kurbanları anıldı - Haberler

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Kuzey Makedonya'da Srebrenitsa soykırımı kurbanları anıldı

AA - Umeys Sulejman - Güncel
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Kuzey Makedonya'da, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kuzey Makedonya'da, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başta Boşnaklar olmak üzere farklı topluluklardan bireyler, Srebrenitsa soykırımı kurbanları anısına yürüyüş yaptı.

Boşnak Demokratik Birliği (BDS) partisi himayesinde Boşnak Ulusal Konseyi (BNS) tarafından düzenlenen yürüyüşe Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavyanka Petrovska da katıldı.

"Geçmişi bilmeyen gelecek inşa edemez"

BNS Başkanı Cevad Hot, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yapılan bu yürüyüşü Srebrenitsa kurbanlarına saygı göstermek için düzenlediklerini ifade etti.

Hot, " Üsküp'ün kalbinden tüm dünyaya ve tüm insanlığa mesaj göndermek adına "Srebrenitsa'daki Boşnaklara yapılanlar hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiç kimseye yapılmasın." sloganıyla Üsküp sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdik. Bizim geleneksel yürüyüşümüzde daha fazla gençlerin olması iyi oldu. Gençlerin tarihlerini bilmesi önemli çünkü geçmişi bilmeyen gelecek inşa edemez." dedi.

AA / Umeys Sulejman - Güncel

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