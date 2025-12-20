Haberler

Üsküp'te "Kuzey Makedonya Kitabeleri" sergisi düzenlendi

Güncelleme:
Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde 'Kuzey Makedonya Kitabeleri' projesinin lansmanı ve sergisi yapıldı. Proje, Osmanlı eserlerinin kitabelerinin tespiti ve sergilenmesini amaçlıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Kuzey Makedonya Kitabeleri" projesi lansmanı ve sergisi gerçekleştirildi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Kuzey Makedonya İslam Birliği işbirliğinde düzenlenen lansman ve sergi, Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde açıldı.

"Kuzey Makedonya'daki Osmanlı Eserlerinin Kitabelerinin Tespiti, Tercümesi ve 120'den Fazla Mimari Eserde Sergilenmesi" projesinin açılışına, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat, Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin ardından ayrıca proje hakkında panel düzenlendi.

Panelde, Prof. Dr. Mehmet Samsakçı ve Prof. Dr. Ertuğrul Karakuş konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
