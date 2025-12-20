Üsküp'te 'Kuzey Makedonya Kitabeleri' sergisi düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Kuzey Makedonya Kitabeleri" projesi lansmanı ve sergisi gerçekleştirildi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Kuzey Makedonya İslam Birliği işbirliğinde düzenlenen lansman ve sergi, Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde açıldı.

"Kuzey Makedonya'daki Osmanlı Eserlerinin Kitabelerinin Tespiti, Tercümesi ve 120'den Fazla Mimari Eserde Sergilenmesi" projesinin açılışına, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat, Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin ardından ayrıca proje hakkında panel düzenlendi.

Panelde, Prof. Dr. Mehmet Samsakçı ve Prof. Dr. Ertuğrul Karakuş konuşmacı olarak yer aldı.