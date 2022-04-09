Kuzey Makedonya'da "Köprü Gençlik Okulu"nun açılışı yapıldı

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"Köprü Gençlik Okulu"nun açılış programı

Programa katılanlar

Köprü Gençlik Okulu Proje Koordinatörü Seyyid Emin ile röportaj

Açılış etkinliği ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle "Köprü Gençlik Okulu 2022"nin açılış programı düzenlendi.

YTB'nin Balkan Gençlik Okulu projesi kapsamında Üsküp merkezli Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen programın açılışına Köprü Derneği yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Köprü Gençlik Okulu Proje Koordinatörü Seyyid Emin, söz konusu projenin, eğitim çalışmaları, kültür-sanat çalışmaları ve kültürel gezi olmak üzere 3 ana ayaktan oluştuğunu belirtti.

Emin, "Projemize bu sene Kuzey Makedonya'dan 120'ye yakın lise ve üniversite öğrencisi katılacak. Projemizin yaklaşık 4 ay boyunca sürmesini hedefliyoruz. Projemizin asıl amacı Kuzey Makedonya'da yaşayan yetenekli gençleri tespit etmek, bu öğrencilerin manevi ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak, aynı zamanda bu öğrencilerin Türkiye ile irtibatlarını güçlendirmek." dedi.

Teknolojinin bu denli insan hayatını sardığı bir dönemde daha farklı arkadaşlıklar kurmayı hedeflediklerinin altını çizen Emin, şöyle devam etti:

"Programlarımız bu sene diğer yıllardan farklı olarak 6 farklı atölyede gerçekleşecek. Bu atölyeleri saymak gerekirse; edebiyat atölyemiz olacak, medeniyet atölyemiz olacak, medya okur-yazarlığı atölyemiz olacak, iktisat ve diplomasi atölyemiz olacak, hukuk atölyemiz olacak."