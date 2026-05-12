TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki kadın çiftçilere destek

DEMİR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'da Üreten Kadınlar Sera Tarım İşletmeleri Kurulumu projesi kapsamında seracılık ekipmanları ve tarımsal makine dağıtım töreni düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın güneyindeki Demir Kapı kentine bağlı Koreşnik köyünde gerçekleşen dağıtım törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Demir Kapı Belediye Başkanı Natalija Dimitrieva, TİKA Üsküp Koordinatörü Fevziye Şeyma Babayiğit, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim ve çiftçiler katıldı.

Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, hibeyle dost ve kardeş ülkenin tarımsal kalkınmasına destek sağlandığını söyledi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki en anlamlı bağ ve köprünün Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu olduğunu kaydeden Ulusoy, "Buradaki kadınlara bereketli hasatlar diliyorum. Güzel ürünler, güzel gelirler elde etsinler." diye konuştu.

Dimitrieva da projeyi bölge tarımının gelişmesi adına önemli bir adım olarak nitelendirerek, "TİKA'ya destekleri, işbirlikleri ve güvenleri için en içten teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Babayiğit de proje kapsamında 100 kadın çiftçiye, sera sebzeciliği için gerekli altyapının kurulacağını, bu kapsamda 50 motokültivatörün yanı sıra domates ve biber tohumu hibesi gerçekleştireceklerini aktardı.

Projeye katkı sunan paydaşlara teşekkür eden Babayiğit, şunları kaydetti:

"Ortak kullanıma sunulacak motokültivatörlerle de üretim kapasitesinin artırılmasını hedefliyoruz. İnanıyoruz ki kadınlarımızın üretimde daha güçlü yer alması hem ailelerimizin hem de toplumumuzun geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır."

İbrahim ise TİKA'nın sağladığı bu desteğin önemine değinerek, "Yalnızca bir kalkınma projesi değil, aynı zamanda gönüllere dokunan güçlü bir kardeşlik ve vefa örneğidir." ifadelerini kullandı.