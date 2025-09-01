Kuzey Makedonya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansında yapılan resepsiyona, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Hristijan Mickoski, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Saşko Lafçiski, Savunma Bakanı Vlado Misajlovski, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, milletvekilleri, belediye başkanları, ülkedeki siyasi partilerin başkanları ile temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Program iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı.

Büyükelçi Ulusoy burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değinerek, bu bayramı Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı topraklarda kutlamanın kendileri için ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Ulusoy, Türkiye'yi çevreleyen coğrafyadaki mevcut durum göz önüne alındığında askeri, teknolojik, insan kaynağı bakımından güçlü ve caydırıcılığının yüksek olmasının tercihten öte bir mecburiyet olduğunu, bu anlayışla Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini aktardı.

NATO standartlarında yaptıkları üretimlerin dost ve müttefik Kuzey Makedonya ile her geçen gün daha da gelişen ilişkilere olumlu tesir ettiğini vurgulayan Ulusoy, "Geçtiğimiz yıl ASELSAN Balkanlar ofisinin Üsküp'te açılmasını takiben Makine Kimya Kurumumuz tarafından üretilen BORAN obüslerinin temmuz ayında Makedon ordusuna teslim edilmesi, keza MKE ile ATS arasında mart ayında imzalanan işbirliği ve temmuzda İstanbul'da düzenlenen İDEF Savunma Sanayii Fuarına Savunma ve İçişleri Bakanlarının katılımından çok büyük mutluluk duyduk." diye konuştu.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.