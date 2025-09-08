Haberler

Kuzey Makedonya, Bağımsızlık Günü'nü Kutladı

Kuzey Makedonya, Bağımsızlık Günü'nü Kutladı
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 34. yıl dönümü törenle kutlandı. Başbakan Mickoski, bağımsızlığın atalarından miras olduğunu vurguladı ve Avrupa entegrasyonuna dikkat çekti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 34. yıl dönümü kutlandı.

Kuzey Makedonya hükümeti tarafından başkentteki Filarmoni Salonu'nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Başbakan Hristijan Mickoski, Meclis Başkanı Afrim Gashi, üst düzey devlet yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Mickoski, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsızlığını "fedakarlık, mücadele ve bu kutsal topraklara duyulan bir sevda" olarak nitelendirdi.

Bağımsızlığın atalarından kendilerine kalma bir miras, gelecek nesillere verilmiş bir yemin olduğunu vurgulayarak birlik çağrısında bulunan Mickoski, "8 Eylül sıradan bir tarih değil, asla bir tesadüf değil, Avrupa'nın küçük milletlerinden birinin susuzluğunun devamı ve o milletin verdiği nice mücadelenin sonucudur." dedi.

Mickoski, Kuzey Makedonya'nın önceliğinin Avrupa entegrasyonu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Ülkede 8 Eylül 1991'de bağımsızlık referandumu düzenlenmiş ve halkın yüzde 95,3'ü ülkenin bağımsızlığı lehine oy kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
