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Kuzey Kurdufan'da ilerleyen Sudan ordusu, Sodri'yi HDK'den aldığını duyurdu

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Sudan ordusu, Kuzey Kurdufan eyaletine bağlı Sodri bölgesini Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile yaşanan çatışmaların ardından kontrol altına aldığını açıkladı. Açıklamada, HDK saflarında ağır kayıplara yol açıldığı ve bölgeyi geri alma operasyonlarının sürdüğü belirtildi.

Sudan ordusu, ülkenin orta kesimindeki Kuzey Kurdufan eyaletine bağlı Sodri bölgesini Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile yaşanan çatışmaların ardından kontrol altına aldığını açıkladı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ordunun ve orduyu destekleyen güçlerin, HDK'nin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla çeşitli cephelerde operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ordunun bugün Sodri bölgesini şiddetli çatışmaların ardından kontrol altına aldığı ve HDK saflarında ağır kayıplara yol açtığı ifade edildi.

Sudan ordusu, son dönemde Kuzey Kurdufan'da HDK'ye karşı ilerleme kaydettiğini belirtiyor. Ordu, 17 Eylül'de eyalette 11 bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Ordu, 19 Eylül'de de Sodri'nin kuzeydoğusundaki el-Cemame bölgesinin HDK'nin elinden alındığını bildirmişti. Bölgenin, Kuzey Kurdufan'ın başkenti El-Ubeyd ile Kuzey Eyaleti'ndeki ed-Dabba arasındaki güzergah üzerinde bulunduğu belirtilmişti.

Kuzey Kurdufan, Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden savaşın önemli cephelerinden biri.

Kaynak: AA
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