Kuzey Kore, Yeni Hava Savunma Füzelerini Test Etti

PYONGYANG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, iki tür yeni hava savunma füzesinin savaş kabiliyetlerini test etmek amacıyla cumartesi günü yapılan test atışlarını denetledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre Füze İdaresi, yeni hava savunma füze silah sistemlerinin deneme sırasında saldırıya yönelik insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi çeşitli hava hedeflerine hızlı tepki verme konusunda üstün savaş kabiliyetleri sergilediği değerlendirmesinde bulundu. Füzelerin çalışma ve tepki modlarının yenilikçi, özgün ve farklı bir teknolojiye sahip olduğunu ifade edildi.

Habere göre değerlendirmede yeni füzelerin teknolojik özelliklerinin çeşitli hava hedeflerini imha etmek için son derece uygun olduğu sonucuna varıldı.