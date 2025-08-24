Kuzey Kore, Yeni Hava Savunma Füzelerini Test Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni hava savunma füze sistemlerinin savaş kabiliyetlerini test etmek amacıyla yapılan deneme atışlarını denetledi. Yeni füzelerin, çeşitli hava hedeflerine karşı hızlı tepki verme kabiliyetleri sergilendi.

PYONGYANG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, iki tür yeni hava savunma füzesinin savaş kabiliyetlerini test etmek amacıyla cumartesi günü yapılan test atışlarını denetledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre Füze İdaresi, yeni hava savunma füze silah sistemlerinin deneme sırasında saldırıya yönelik insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi çeşitli hava hedeflerine hızlı tepki verme konusunda üstün savaş kabiliyetleri sergilediği değerlendirmesinde bulundu. Füzelerin çalışma ve tepki modlarının yenilikçi, özgün ve farklı bir teknolojiye sahip olduğunu ifade edildi.

Habere göre değerlendirmede yeni füzelerin teknolojik özelliklerinin çeşitli hava hedeflerini imha etmek için son derece uygun olduğu sonucuna varıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Tepkiler çığ gibi büyüdü, plan rafa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Tutuklu belediye başkan yardımcısıyla cezaevinde evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.