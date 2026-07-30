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Kuzey Kore sınırında İHA görülen Güney Kore'de bölge halkı tahliye edildi

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- ABD Kore Kuvvetleri, İHA'nın kendilerine ait olduğunu, olayın Güney Kore ve ABD arasında yürütülen ortak tatbikatta meydana geldiğini açıkladı

Güney Kore'de, Kuzey ile sınır bölgede ABD birliklerine ait insansız hava aracının (İHA) görülmesinin ardından bölge sakinlerinin tahliye edildiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de, ABD birliklerinin konuşlu olduğu Kuzey Kore ile sınır Gyeonggi bölgesinde İHA hareketliliği gözlemlendi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) ismi açıklanmayan yetkili basına yaptığı açıklamada, ayrıntılı bir incelemenin ardından İHA'nın ABD ordusuna ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

ABD Kore Kuvvetleri (USFK), söz konusu İHA'nın kendilerine ait olduğunu, olayın Güney Kore ve ABD arasında yürütülen ortak tatbikatta meydana geldiğini belirterek, Güney Kore makamlarıyla temas halinde olduklarını açıkladı.

Kuzey Kore ile sınır bölgede uçan İHA nedeniyle bölgedeki vatandaşlar önlem amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: AA
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