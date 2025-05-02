Kuzey Kore'nin Yeni Savaş Gemisi 'Choe Hyon': Tam Faaliyete Geçiş Yıllar Alabilir

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni "Choe Hyon" savaş gemisinin, suya indirilmiş olmasına rağmen konuşlandırılmasının "yıllar alabileceğini" kaydetti.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, yerel basına açıklamasında, "Choe Hyon" savaş gemisinin tam faaliyeti için "önemli" bir zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Savaş gemisinin teknik kapasitesine değinen Lee, "Silahlarına ve ekipmanlarına bakıldığında, (Kuzey'in) Rusya'dan teknolojik veya finansal yardım almış olma ihtimali var." dedi.

Lee, Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'nin silah geliştirme faaliyetlerini yakından izlemeye devam ettiğini bildirdi.

Sonraki adım "nükleer denizaltı"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, ülkenin donanma gücünü artırma hedefiyle geliştirilen 5 bin tonluk dev savaş gemisi, Nampo Limanı'nda 26 Nisan'da düzenlenen törende denize indirilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, törende yaptığı konuşmada, yeni destroyerin ABD ve Asya'daki müttefiklerinin artan askeri tatbikatlarına karşı yanıt olduğunu belirtmişti.

Bir sonraki adımının nükleer denizaltı edinmek olduğunu kaydeden Kim, nükleer caydırıcılık stratejilerine değinerek "Bu jeopolitik krize ve gelişmelere kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz." demişti.

2026'da hizmete başlayabilir

Eski Kuzey Kore Savunma Bakanı Choe Hyon'un adı verilen yeni destroyerin 2026'nın başlarında Kuzey Kore donanmasına teslim edilerek aktif hizmete başlaması bekleniyor.

Öte yandan "çok amaçlı" olarak tanımlanan yeni destroyerin, hava savunma ve deniz savaş sistemlerinin yanı sıra nükleer başlık taşıyabilen balistik ve seyir füzeleriyle donatılabileceği belirtiliyor.