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Kuzey Kore'nin bilim ve teknoloji alanındaki soruları Korece ve İngilizce yanıtlayabilen, çeviri yapabilen ilk yerli yapay zeka sohbet robotunu geliştirdiği belirtildi.

ABD merkezli Stimson Center bünyesinde faaliyet gösteren ve Kuzey Kore'yi izleyen 38 North araştırma programı, 17 Kasım'da ülkenin devlet televizyonunda yayımlanan görüntüleri inceledi.

Programın raporunda, "Bilgelik Pınarı" (Fountain of Wisdom) adı verilen sohbet robotunun Kim Il-sung Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü ile Pyongyang merkezli yazılım şirketi Phurunhanul Trading tarafından geliştirildiği aktarıldı.

Raporda, OpenAI'ın ChatGPT robotuna benzer bir ara yüze sahip sistemin, bilim-teknoloji alanındaki soruları Korece ve İngilizce yanıtlayabildiği ve çeviri yapabildiği belirtildi.

Televizyon yayınında görülen sohbet geçmişlerinde, oyun tasarımında kullanılan yazılımlara ve baş ağrısı için hangi ilacın alınması gerektiğine ilişkin soruların yer aldığı kaydedilen raporda ayrıca, robotun kullanımına yönelik katı ideolojik kısıtlamalar da bulunduğu aktarıldı.

Raporda, bilgisayar ekranının alt kısmında yer alan uyarının, sistemin bilim ve teknolojinin ötesinde konularda da yanıt verebilecek kapasitede olduğuna işaret edilirken kullanıcıların bu tür sorular sormasını yasakladığı vurgulandı.

Uyarıda, "Yalnızca bilim ve teknolojiyle ilgili sorular sorulabilir. Sosyopolitik içerikli veya kültürsüz sorular sormayın. Sistemin kötü amaçlarla kullanılması halinde ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan yalnızca kullanıcı sorumludur." ifadeleri yer aldı.

Araştırma programının kıdemli uzmanı Martyn Williams, yaptığı açıklamada, sistemin hangi altyapı ve donanımla çalıştığının açıklanmadığını, sohbet robotunun yurt dışında geliştirilen bir yapay zeka modeli temel alınarak oluşturulmuş olabileceğini değerlendirdi.

Williams, Kuzey Koreli hackerların ve bilgi teknolojileri alanında çalışanların halihazırda yabancı yapay zeka araçlarından yararlandığına işaret etti.

Kaynak: AA