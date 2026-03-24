Haberler

Kuzey Kore lideri Kim, "nükleer silah sahibi ülke" statülerinin asla değişmeyeceğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silah sahibi olma statülerinin değişmeyeceğini belirtti ve ABD'yi terörist eylemlerle suçladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "nükleer silah sahibi ülke" statülerinin kesinlikle değişmeyeceğini belirterek, Washington yönetimini "terör ve işgal" eylemleri gerçekleştirmekle suçladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Yüksek Halk Meclisinin (SPA) 15. oturumuna hitap eden Kuzey Kore lideri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kim, Güney Kore'nin "resmi olarak baş düşman devlet olarak belirlendiğine" işaret ederek, kışkırtılması durumunda bu ülkenin "amansız sonuçlarla" karşılaşabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin "nükleer silah sahibi ülke" statüsünün kesinlikle değişmeyeceğini vurgulayan Kim, Pyongyang'a karşı olan "düşman güçlerle" mücadele etme konusunda çaba göstereceklerini belirtti.

Kim, ABD'yi dünyanın pek çok noktasında "terör ve işgal" eylemleri gerçekleştirmekle suçlayarak, ülkesinin "savunma amaçlı nükleer caydırıcılığını" daha da ilerleteceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

