Kuzey Kore lideri Kim, Çin ile ilişkileri güçlendirme kararlılığını yineledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Kim, Kore İşçi Partisi genel sekreterliğine yeniden seçilmesi dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tebrik mektubuna cevap vererek, iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, geçen ay Kore İşçi Partisi genel sekreterliğine yeniden seçilmesi dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gönderdiği tebrik mektubuna cevap verdi.

Kim mektubunda, "Geleneksel Kuzey Kore-Çin dostluğunu çağın yeni gerekliliklerine ve iki ülke halklarının ortak hedeflerine uygun biçimde pekiştirmek ve geliştirmek, partimizin ve hükümetimizin değişmez tutumudur." ifadelerini kullandı.

Çin ile ilişkileri geliştirme konusundaki kararlı tutumunu yineleyen Kim, "Kuzey Kore ile Çin partileri arasındaki işbirliğinin ve iki ülke ilişkilerinin sosyalist davayı ilerletme ortak yolunda daha da güçleneceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
